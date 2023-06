Hüvasti, Kigoma! Tallinna loomaaias suri õnnetuse tagajärjel ninasarvik

Ninasarvikud Kigoma ja Kibibi viidi eelmisel nädalal ümberehitatud ajutisele pinnale sõraliste majas, kuna paksunahaliste majas algas sel nädalal ninasarvikute latripõrandate remont. Ajutine pind, kunagine elevandipoegade ala, kus viimati elasid aasia hiidveised gaurid, kohandati eelnevalt ninasarvikute tarbeks ja püüti elimineerida kõiki riske, mis võiksid loomadele ohtu pakkuda. Kibibi ja Kigoma on olnud eelmisest nädalast talitajate ja veterinaaride poolt ööpäevaringse järelevalve all ja talitajad märkisid, et uues elukohas oli Kigoma rahumeelne ning ärevust tema käitumises ei täheldatud.