Tallinn otsib Balti jaama tunnelile rakendust

«Üks variant, mida oleme kaalunud, on pikaajaline rattaparkla. See ei ole lihtne, sest tunnelis ei ole praegu kaldteid ja küsimus on selles, kui mugav on sinna rattaid tuua. Me joonistame praegu läbi, kas midagi sellist on võimalik. Kui mitte, siis pole välistatud, et korraldame ideekonkursi. Igal juhul sulgeda me seda praegu ei plaani, miinimumvariant on see, et tunnel jääb alles varjumiskohana,» rääkis abilinnapea Vladimir Svet.