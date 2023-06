USA-le väljaandmist ootavad krüptoärimehed võivad trellide tagant pääseda

USA võimud süüdistavad Eesti kodanikke Turõginit ja Potapenkot elektroonilises kelmuses ja kuritegelike kokkulepete sõlmimises elektroonilise kelmuse ja rahapesu toimepanemiseks. Riigiprokuratuuri taotlusel vahistas Harju maakohus mõlemad mullu novembris, et tagada nende USA-le välja andmine.

Riigikohtu kriminaalkolleegium asus seisukohale, et ringkonnakohus peab kaitsjate kaebused uuesti läbi vaatama ning kaaluma Turõgini ja Potapenko vahistamise asendamist kergema tõkendiga. Kolleegium leidis, et isegi kui inimese õiguste ja vabaduste piiramine on vajalik, ei tohi seda teha ülemäära.