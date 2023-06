Samuti pakkus Keres välja, et vabariigi valitsus võiks endale soetada üks-kaks helikopterit, et ministrid ei peaks autosõidu peale aega raiskama.

Küsimusele, kas tema arvates jõuab Pruunsilla juhtum üldse kohtusse, vastas Keres torkega, usutavasti sihiks Lõuna ringkonnaprokuratuur. «Nendel kriminaalasjadel, mis tulevad lõunast ja mis on ääriti seotud poliitikaga, on kalduvus jõuda süüdistuse esitamiseni sõltumata sellest, kui imelik see asi välja näeb,» ütles ta.