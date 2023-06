Päästeamet jaanitulesid veel ära ei keela, see võib aga muutuda

Lemsalu selgitas, et loomulikult tahab ka tema, et jaanipäev oleks ilus, aga paraku on loodus teinud oma trikke – vihma on tulnud väga vähe, nii et metsamaastik on hästi kuiv ja see toob kaasa päris suure tuleohu. «Kui panna need kaks asja kokku, et meil on jaanipäev, kus tavaliselt tehakse palju lõkkeid, ja väga kuiv metsamaastik, siis see olukord head ei tõota,» nentis Lemsalu. Ta lisas, et päästeamet ei taha kuidagi jaanipäeva ära rikkuda, aga kutsub siiski inimesi üles tuletegemisest loobuma, et pidudega ei kaasneks suuri metsa- ja maastikupõlenguid.