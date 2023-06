Riigikogu istung on väldanud juba 20 tundi

Kella 6-ks oli veel pooleli menetlus valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis on seotud valitsuse usaldusküsimusega. Taas on tegemist teise lugemisega ja ettekandja on rahandusminister Mart Võrklaev. Eelnõuga tõstetakse riigieelarve tulu suurendamiseks erinevate hasartmänguliikide maksumäärasid.

Parlamendi ees on ka valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis on seotud valitsuse usaldusküsimusega. Teisel lugemisel on ettekandja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Päevakorras on ka valitsuse algatatud valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis on seotud valitsuse usaldusküsimusega. Teisel lugemisel on ettekandja peaminister Kaja Kallas. Eelnõuga kavandatakse ministeeriumide tegevuse ümberkorraldus, mis on kavandatud jõustuma 2023. aasta 1. juulil.

Päevakorras on ka valitsuse algatatud 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis on seotud valitsuse usaldusküsimusega. Teisel lugemisel on ettekandja rahandusminister Mart Võrklaev. 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise ettepanekud kajastavad kahte liiki muudatusi: ministeeriumite ümberkorraldustest tulenevad ettepanekud, mis on seotud valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega ning valitsemisaladelt saabunud ettepanekud eelarve muudatusteks, mis esitati rahandusministeeriumile 2023. aasta aprillis.