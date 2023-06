Ligi 200 km/h autoga kihutanud mees sai üheksa päeva aresti

Politseipatrull fikseeris laupäeval Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 181. kilomeetril sõiduauto Ford sõidukiiruseks 195 kilomeetrit tunnis ja seda teelõigul, kus suurim lubatud sõidukiirus on 90 kilomeetrit tunnis, teatas Lääne prefektuur. Pärnu maakohus määras autot juhtinud 30-aastasele mehele esmaspäeval karistuseks üheksa päeva aresti, mis tähendab, et võidupüha ja jaanipäeva veedab mees arestikambris.

«Juht oli roolis olles kaine ja tal on ka kehtiv juhtimisõigus olemas, ent oma ohtlikku sõitmist ta politseile selgitada ei suutnud. Kinnipidamisel mees kihutamist ei kahetsenud ja oli hoopis rahulolematu, et politsei talle 195 kilomeetrit tunnis kihutamist ette heitis. Mees ütles, et tema enda meelest ta nii kiiresti ei sõitnud ja et tema sõidukiirus võis olla 180 kilomeetrit tunnis,» rääkis Murumaa.