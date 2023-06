Kardetud ja sõimatud toimingupiirangu tulevik: «Nii keeruline valdkond, et hambad hakkavad valutama»

Toimingupiirangu rikkumine on üks sagedasemaid süüdistusi, mis nii riigi- kui ka kohalike omavalitsuste ametnikke, aga paradoksaalselt tihti ka näiteks arste korruptsioonikaasuste rägastikku segavad. Seda siis, kui õiguskaitseorganid kahtlustavad, et ametiisik on osalenud otsustusprotsessis, kus kasusaajaks on tema või temaga seotud pool. Aeg-ajalt õigustatult, pahatihti alusetult, kui «seos» liialt otsituks jääb.