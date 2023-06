Ootamatu: mullu peaaegu PPA peadirektoriks saanud Kommusaar ikkagi naaseb politseiametisse

Kommusaar ütles ministeeriumi pressiteate vahendusel, et suundub uude ametisse, et panustada veelgi enam riigipiiri efektiivse valvamise ja kriisivalmisoleku teemadesse. «Vene Föderatsiooni rünnak Ukraina vastu on suurendanud Eesti jaoks nii oluliste teemade nagu riigipiiri ja kriisivalmisoleku tähtsust veelgi. Idapiiri taristu tuleb koos toetava tehnoloogiaga täies ulatuses välja ehitada, sest see on tähtis nii turvalisuse tagamiseks kui ka sõnumina, et välispiiri valvatakse tõhusalt, targalt ja kõige kaasaegsemate vahenditega. Selge on ka see, et rändesurve ei näita vaibumise märke ja siin on vaja tehnoloogia rohkem meie kasuks tööle panna, et piirivalvur saaks oma töötunde täpsemalt sihtida ja veelgi oma töö tulemuslikkust tõsta,» rääkis ta.