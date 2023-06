Valitsus ja RMK sillutavad riigimetsa puiduga puidukeemiatehastele teed

Kliimaminister Kristen Michal (RE) ütles valitsuse määruse muutmise eelnõu kommentaariks, et tema hoiak on selge – puit peab olema kõrgemalt väärindatud, mitte odav biomass. «Kui suudame selles suunas liikuda puidukeemia, tselluloosi vms tootmisega, on see väga oluline ja soovitav suund.»