INTERVJUU ⟩ Kindral Herem: suhtumine veteranidesse näitab ühiskonna tugevust

Missioone peab olema täpselt nii palju, kui paljudel Eesti riik otsustab osaleda. Ega me kuskile sõtta ei kipu, kuid oleme alati valmis seda tegema ja paljud inimesed on sellest ka huvitatud. Olgu see siis kogemuse või lisateenimise võimaluse pärast. Kui rääkida hindamatust kogemusest, siis ega missioonil käelist tegevust väga palju juurde ei õpi, pigem on see psühholoogiline areng inimestele, kes harjuvad keerulistes olukordades tegutsema. See käib nii ülemuste kui sõdurite kohta. Ilma suuri sõnu tegemata võin öelda, et seal, kus oleme meie missioonil kohal, on raudselt parem elu kui ilma meieta. Nii tuleks seda ka võtta. See oleks väga küüniline, kui me läheks sinna vaid kogemusi omandama. Kuid kogemused missioonidelt muidugi tulevad ja seda peetakse väga tähtsaks. Ometigi on tegelikult palju tähtsam, et me täidame missioonil oma ülesannet.