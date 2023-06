Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles, et igaühel peab olema võimalus abielluda inimesega, keda armastab ja kellega soovib oma elu siduda. «Selle otsusega astume lõpuks Põhjamaade ja kõigi teiste maailma demokraatlike riikide hulka, kus see õigus on tagatud,» lausus ta. «See otsus ei võta kelleltki midagi ära, aga annab paljudele midagi väga olulist juurde. Ühtlasi näitab see, et meie ühiskond on hooliv ja peame üksteisest lugu. Olen Eesti üle uhke.»