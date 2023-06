UURING ⟩ Inflatsioon soodustab narkootikumide tarbimist: mõnuainete hinnad pole tõusnud

Carmen Tiinase sisekaitseakadeemia finantskolledži lõputööna valminud uuring analüüsis Eesti narkootiliste ainete turu seoseid inflatsiooniga, ainete hindade muutumist ja turuloogikat. Uuring tuvastas, et Eestis on narkootikumide hinnad kahjuks tavainimesele taskukohased, eriti arvestades viimaste aastate kiiret palgatõusu. Gramm kanepit või amfetamiini maksab keskmiselt 20 eurot, gramm kokaiini 150 eurot.

Uuringust selgus, et kui inflatsiooni tõttu on muud kaubad viimase viie aasta jooksul oluliselt kallinenud, siis narkootiliste ainete hind ei ole sisuliselt üldse muutunud. Seega on narkootikumid muutunud võrreldes teiste kaupadega järsult soodsamaks, mis paraku soodustab nende eelistamist näiteks alkoholile.

Sellele esmapilgul ootamatule nähtusele on uuringu kohaselt kaks selgitust. Esiteks, tihe konkurents narkootikumide müüjate vahel ei luba hinda tõsta ja piisav kasumlikkus on ka lubanud seda mitte teha. Teiseks näib olevat mitmete narkootikumide hind Euroopa nii-öelda hulgimüügiturul hiljuti langenud.

Uuring tuvastas, et Eesti narkootikumide turul on müüjate poolel piisavalt palju osalisi, et toimivad mitmed turumajanduse reeglid: suuremates kogustes ostes on ühikuhind odavam ning müüjate konkurents tagab kauba niiöelda kvaliteedi ehk narkootikumi puhtuse. Märkimisväärsena on Eestis müüdavate narkootikumide puhtus viimastel aastatel oluliselt paranenud. See aga võimendab sõltuvuse teket.