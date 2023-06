Politsei tabas ligi 60 000 eurot välja petnud pangakelmi

Politseinik märkis, et ehkki konkreetselt teolt tabatud kelmide puhul õnnestus politseil kahju tekkimist ennetada, on juba toimunud kelmuse episoodides kaotatud raha tagasisaamise võimalus paraku üsna väike.

«Välismaal kelmidega koostööd tegevad kohalikud «kullerid» toimetavad raha esimesel võimalusel riigist välja ning raha edasise liikumise jälgimine on raskendatud. Seetõttu on politsei parimaks võimaluseks ja kahju tekkimise vältimiseks teha ennetustööd ja tegeleda kelmustega seotud kohalike kurjategijate püüdmisega. Internetis levivad pakkumised liitumaks taolise kuritegeliku skeemiga, võivad küll tähendada lühiajalist hõlptulu, kuid varem või hiljem ristuvad selliste inimeste teed politseiga, mis omakorda toob kaasa kuritegelikul teel saadud tulu konfiskeerimise ja kriminaalkaristuse,» rõhutas kriminaalpolitseinik.

Politseinik tuletas meelde, et politseinikud ega pangatöötajad vii inimestega läbi taolisi salaoperatsioone, mis hõlmaksid isikult tema raha kellelegi üle andmist. Politsei ega pangad ei uuri inimestelt telefoni teel tema isiku- või pangakontode andmeid. «Kui helistatakse politseist või pangast, võib alati küsida kohtumist politseijaoskonnas või pangakontoris ning ise veenduda, kellega päriselt vestlus käib. Samuti on lihtne viis sellise kelmuse puhul petturite tuvastamiseks nendega telefonis eesti keeles rääkimine – üldjuhul sellised petturid eesti keelt ei valda,» toonitas Vodja.

«Tegemist on mitmetest lülidest koosneva hästi organiseeritud rahvusvahelise kuritegevusega ja raha tagasisaamine on pea võimatu. Meie nopime üles Eestisse jõudnud petuskeemid ja püüame tabada siin toimetavad kelmid, kuid tegelikku äri juhitakse aga välismaalt. See omakorda tähendab, et meie inimesed peavad oma raha ja kaubaga toimetades olema äärmiselt ettevaatlikud, et mitte petta saada ning suuri kahjusid kanda,» sõnas kriminaalteabetalituse juht Marika Vodja.