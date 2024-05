Eelmisel esmaspäeval Tallinnas Kristiines alanud ebaseadusliku elamu lammutustööd on jõudnud lõppfaasi.

Tänaseks on ehitis maa pealt kadunud ning tühi plats on värske mullakihiga kaetud. Ehituspraht on minema veetud, kasutamata jäänud ehitusmaterjalid jäeti krundile seisma.