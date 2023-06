POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Slava Ukraini lokulööja ei pääsenud vabadusse: Tšernov ei saa Eesti uurijatele tunnistusi anda

Prokurör nõudis täna kohtus lõhkeaine ebaseaduslikus omamises süüdistatava Tšernovi saatmist eeluurimisvanglasse. Tšernovi advokaat palus ta aga koduarestist vabastada. Kohus otsustas jätta kõik nii, nagu on ehk Tšernov peab endiselt koduarestis istuma ega tohi oma õe korterist kuhugi lahkuda. See tähendab, et Tšernov ei saa täita oma soovi sõita Eestisse, et anda Eesti uurijatele tunnistusi Slava Ukraini tegevuse kohta. Eesti uurijad ega prokuratuur pole Tšernoviga Postimehe andmetel seni ühendust võtnud.