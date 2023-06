Eesti 200 poliitik tõmbas inspektorid haneks

Tamm vaikis sellest, et tegu pole tavalise metsa vaid üle-Euroopalise väärtusega metsaelupaigaga, mida riik plaanib, kuid pole jõudnud veel kaitse alla võtta. Kui Tamm sellest teada sai, tõttas ta seaduseauku kasutades metsast nö viimast võtma.

Soov oli rohkem raiuda

Et mets on plaanis kaitse alla võtta, sai Tamm teada oktoobris, kui tegi MTÜ metsa kolm metsateatise taotlust – aegjärkse (mitmes järgus lageraie) ja harvendusraie tegemiseks 80 tm ulatuses (40 tm oleks ta saanud võtta ilma raieloata).

Luba ta ei saanud: lõviosa nii MTÜ kui Tamme enda metsast on tunnistatud Natura 2000 metsaelupaigaks ja keskkonnaamet on teinud ministeeriumile ettepaneku need metsad range kaitse alla võtta. «Kavandatavad raied võivad kahjustada/hävitada elupaika määral, et see pärast raiet ei vasta enam metsaelupaiga tunnustele,» hoiatas keskkonnaamet MTÜle saadetud vastuses.

Natura 2000 metsaelupaikade hävitamise pärast on Eesti teist aastat Euroopa Komisjoni rikkumismenetluse all. Kui seetõttu hakkas ähvardama trahv kuni 100 000 eurot päevas, teatas keskkonnaamet mullu veebruaris, et peatas raied Natura metsaelupaikades.