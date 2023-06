Opositsioon ei saanud riigikohtust õigust

Maikuus pöörduti riigikohtusse

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme lisas, et toimunu on õigusriigist nii kaugel kui võimalik. «See on täielik omavoli ja sellega ei saa leppida. Obstruktsiooni on tehtud ja see on kestnud kauem kui üks nädal. See, et me ei jõua esimese lugemiseni, ei ole enneolematu - enneolematu on see, kuidas koalitsioon selle lahendas,» sõnas Helme