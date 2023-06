Henn Põlluaas: see on äärmiselt kahetsusväärne

Mida edasi teete?

Riigikohtust kõrgemat instantsi ei ole. See on äärmiselt kahetsusväärne, kui riigikohus ütleb, et neid asju peaks reguleerima riigikogusiseselt. Me ju olemegi riigikohtu poole pöördunud sellepärast, et koalitsioon oma häälteenamusega sõidab opositsioonist üle. Kui pole võimalust, et riigikogus need asjad lahendataks ning meie töö- ja kodukorra seadust parandataks. Kui koalitsioon ei arvesta absoluutselt opositsiooniga, siis saab asi ainult hullemaks minna.