Riigikogu kaitsja: obstruktsiooni tuleb mingis ulatuses taluda, aga sellega ei või tööd halvata

«Riigikohus on minu arvates väga õigesti rõhutanud, et see viitab obstruktsioonile ja opositsiooni õiguste kuritarvitamisele ning riigikogu enamusel oli õigus seda takistada,» lisas Šipilov.

Kaurovi hinnangul rõhutas riigikohus väga tabavalt, et obstruktsiooni kui poliitilise võitluse ja parlamenditöö vahendit tuleb riigikogu tegevuses teatavas ulatuses taluda, kuid selle abil ei või halvata riigikogu tööd sellisel määral, et parlament osutub võimetuks täitma oma ülesandeid - riigikogu pikaajaline töövõimetus võib halvata põhiseadusliku korra toimimise.

Riigikohus leidis neljapäeval avaldatud otsuses, et arupärimiste ja eelnõude üleandmise piiramine oli vajalik, et tagada riigikogu töövõime ega rikkunud parlamendi liikmete õigusi. Kolleegium märkis, et põhiseadus annab küll riigikogu liikmetele õiguse esitada eelnõusid ja arupärimisi, kuid see õigus pole piiramatu.