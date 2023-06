Eesti uus abipakett Ukrainale sisaldab nii välihaiglat kui demineerimisvarustust

«Praegu, vastupealetungi ajal, on Ukraina abistamine olulisem kui kunagi varem ning eriti oluline just meditsiiniline abi. Juba neljanda välihaigla saadame Ukrainasse koostöös Islandiga,» sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.

Eesti on andnud Ukrainale sõjalist abi üle 400 miljoni euro väärtuses ehk enam kui 1% SKPst. Varasemalt on Eesti annetanud näiteks Javelin tankitõrje raketisüsteemi rakette, haubitsaid, tankitõrjemiine, tankitõrjegranaadiheitjaid, miinipildujaid, sõidukeid, sidetehnikat, meditsiinitarvikuid, isikukaitsevahendeid (kiivrid jm.) ja kuivtoidupakke. Aprillis otsustas Eesti saata Ukrainale suurtüki laskemoona, mis on osaEesti algatatud Euroopa Liidu kokkuleppest saata Ukrainale miljon mürsku.