Zelenskõi sõnul üritavad venelased varjata üleujutuses hukkunute laipu

«Ilmselt ei küsi kiirgus, kes on neutraalne ja see võib jõuda igaüheni maailmas. Sellest lähtuvalt saab praegu aidata igaüks maailmas ja mida teha, siis see on täiesti teada,» rääkis riigipea, kelle sõnul on vaja survet Zaporižžja tuumajaama täielikuks deokupeerimiseks.