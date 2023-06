Modi sõnul pole Indias diskrimineerimisel kohta

«Seadusest tulenev võrdsus, sõnavabadus, religioosne pluralism ja meie inimeste mitmekesisus – need aluspõhimõtted on püsinud ja arenenud ka siis, kui nad on läbi meie mõlema riigi ajaloo pidanud silmitsi seisma väljakutsetega,» ütles Biden pidulikul vastuvõtutseremoonial Valges Majas.

«Kui ma vestleks peaminister Modiga, keda ma hästi tunnen, oleks osa minu argumendist see, et kui te ei kaitse Indias rahvusvähemuste õigusi, siis on suur võimalus, et India hakkab ühel hetkel lagunema,» ütles Obama.