Biden loodab endiselt Xiga lähiajal kohtuda

Vaid päev varem lõpetas USA välisminister Antony Blinken oma kaaluka visiidi Pekingisse, millega Washingtonil on suhted ilmselt kõigi aegade madalseisus. Kuigi mõlemad pooled leidsid, et kõnelused olid produktiivsed, siis ei toonud need endaga kaasa mingeid märkimisväärseid läbimurdeid, peale selle, et lepiti kokku naasta laiemas mõttes koostöö ja konkurentsi puudutavate teemade juurde.