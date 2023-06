Hiina president andis korralduse ohutuskampaaniaks

Hiina president nõudis pärast plahvatust vigastatutele kiireloomulist arstiabi ja ohutusreeglite ülevaatamist. XI kutsus üles jõupingutusele, et kiiresti välja selgitada õnnetuse põhjus ja võtta süüdiolevad isikud seaduse alusel vastutusele.

«Vastavalt seadusele on avaliku korra kaitse organid pidanud kinni üheksa inimest, sealhulgas grillrestorani omaniku, aktsionärid ja personali ning külmutanud nende vara,» vahendas ringhääling CCTV piirkondliku kompartei komitee teadet.

Ohvrite seas oli keskkooliõpilasi ja pensionäre, kellest paljud surid lämbumisse, mille tõi kaasa suitsu sissehingamine, kirjutas riigi toetusega meediaväljaanne The Paper.

Plahvatused ja muud ohvritega vahejuhtumid on Hiinas võrdlemisi tavapärane nähe, kuna ehituskvaliteet on sageli kehv ja ohutusjärelevalve sageli puudulik. Samuti on vohav loata ehitustegevus muutnud paljudes kohtades inimeste jaoks põlevatest hoonetest välja pääsemise keeruliseks ettevõtmiseks.