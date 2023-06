PÄÄSTEAMETI SOOVITUSED ⟩ Jaanituld tohib teha vaid äärmiselt ettevaatlikult

Möödunud nädalal kehtestatud tuleohtlik aeg jääb kehtima ka jaanipühade ajaks, mis tähendab, et metsa ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel on lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine keelatud. Kogukondade ja omavalitsuste korraldatavad jaanituled võivad toimuda, sh võib lõket teha oma koduhoovis.

Alates 14. juunist kehtib üle kogu Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine. Lahtise tule tegemine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsaaladel.

Päästjad käivad kontrollreididel ning kui keegi teeb keelatud kohas tuld, siis antakse korraldus lahtine tuli kustutada või kustutavad päästjad selle ise. Rikkumise eest on võimalik rahatrahvi teha kuni 1200 eurot eraisikule ja kuni 3200 eurot juriidilisele isikule.

Päästeamet soovitab jaanilõkked üldse ära jätta, kuid kui see siiski on väga oluline, tuleb tuleohutusse suhtuda äärmise hoolsusega.

Tuld tohib teha ainult tuuletu või tuulevaikse ilmaga. Jälgi ka tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele ega taimestikule.

Lõket ümbritsev pinnas võiks olla niisutatud, et tuli mööda kuivanud muru edasi ei leviks. Kindlasti peavad lõkke juures valmis olema esmased tulekustutusvahendid ning peo lõppedes tuleb veenduda, et tuli on ka kustunud ning hõõguvat sütt ei ole. Lõket ei tohi jätta hetkekski järelevalveta, sest õnnetuseks piisab ka paarist sekundist.