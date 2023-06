Polaarretke meeskond jõudis Gotlandile

Ta lisas, et meeskonnal on plaanis enne üle vaadata Gröönimaa läänekülg, kuivõrd saare idaküljega tehti tutvust kaks aastat tagasi. «See on tohutult põnev. Nii, et isegi enne Loodeväila minekut ootab meid palju põnevat ees,» märkis pootsman.

Eestlaste polaarretkel täidab pootsmani ülesandeid Maris Pruuli. Foto: Widescreen studios

Laeva kapten Meelis Saarlaid tõdes, et Admiral Bellingshauseni liikumisgraafik on üsna tihe. «Meie tempo on pöörane. See tähendab, et peame midsommari rõõmsasti Gotlandil ära ja homme hommikul kell üheksa tahaks juba Visbys otsad kai pealt lahti anda ning võtta kurss järgmisele saarele, milleks on Borholm,» kõneles ta.

Reisi algus sobib Saarlaiu sõnul hästi ka talle endale sisseelamiseks ning meeldetuletamiseks. «Väga tore on tegelikult siin praegu vaikselt tiksuda Läänemerelt Põhjamere poole. Suurem osa sadamatest, kus peatume ja kust läbi käime, on tegelikult meie poolt varem külastatud. See annab minusugusele mehele jälle natuke julgus- ja kindlustunnet juurde,» tähendas kapten, kelle jaoks on teekond Šotimaani varasemast suuresti tuttav.