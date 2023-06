Kallas: Venemaa on endiselt ohtlik, meie eesmärgid seoses Ukrainaga ei tohiks muutuda

«Teatakse üsna vähe tegelikult. Kõike seda, mida me avalikest allikatest näeme. Kellelgi ei ole sellist põhjalikke luureandmeid, mis toimub Kremlis sees,» vastas Kallas küsimusele, kui palju on naaberriikide valitsusjuhtidel teada Venemaal toimuvast. «Oluline on ka infot vahetada, et kuidas me edasi käitume. Venemaa eesmärgid Ukraina suunas ei ole kuidagi muutunud ja seda ei tohi silmist lasta,» rõhutas peaminister.

«Samuti peame meie, kellel meil on ühine piir Venemaaga, jälgima, et kas näeme seal mingit muutust - hetkel ei näe. Seetõttu, kui me näeme, siis ka seda tegevust koordineerime.»

Kallas toonitas, et hoolimata segasest olukorrast Venemaal, on naaberriik endiselt ohtlik. «Seda ju näitab ükskõik, mis toimub praegu Venemaal. Ega ju see ei ole kuidagi mingi leebem versioon riigijuhtimisest, kui Prigožin peaks võimu juurde saama. Kes iganes on Putini asemel või on seal Putin - need eesmärgid ei ole muutunud. Ja sellega me peame arvestama,» rõhutas Kallas.

«See on Venemaa siseasi. Kindlasti ei tohiks meie eesmärgid seoses Ukrainaga muutuda. Kui siin võivad tulla üleskutsed, et kõik võtame hästi rahulikult, siis ma arvan, et ukrainlased seda võimaluste akent peaksid kasutama, et suruda Venemaa tagasi Venemaale,» lisas ta.

Võimalike teiste alternatiivide kohta Venemaa riigijuhtimises Kallas spekuleerida ei soovinud. «Me kindlasti ei ole seal. Putin on heas mõttes diktatoorite meistriklass, ta on elimineerinud kõik alternatiivid enda kõrvalt. Minu arust ei ole sinna mõtet üldse minna,» ütles Kallas. «Kuidas me Venemaaga toime tuleme, sõltub sellest, kuidas see sõda lõpeb. Kas Venemaa juhid võetakse vastutusele nende kuritegude eest, mis nad on toime pannud. See aitaks selle ajaloolise tsükli katkestada,» lisas ta.