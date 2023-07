Sillamäel jaanipühade ajal kadunuks jäänud naine leiti surnuna

Pühapäeval, 16. juulil anti häirekeskusele teada, et Narva-Jõesuust metsast leiti naise surnukeha. Naise riietus ja muud tunnused viitavad sellele, et suure tõenäosusega on tegemist juunis Sillamäel kadunuks jäänud Jekaterinaga.