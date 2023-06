GRAAFIK ⟩ Traagilised jaanipühad: liikluses hukkus kolm inimest, neist üks laps

Politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Tago Trei ütles, et suures pildis möödusid jaanipidustused rahulikult. «Küll aga ei saa seda öelda liikluses toimuva kohta. Jaanide eelne päev algas kurvalt, 22. juunil toimus Raplas raske liiklusõnnetus, milles hukkus suurel kiirusel teelt välja sõitnud ja turvarihmaga kinnitamata 19-aastane juht,» lausus Trei.

«Traagiline õnnetus toimus ka 24. juunil, kus perre kuuluva sõiduki alla jäi 3-aastane laps ja suri sündmuskohal. Sõidukit juhtinud mees oli kaine. Täna sai politsei kella 11 paiku teate möödujalt, et Võru maakonnas Tagakolga külas on sõiduk kraavis, mille juht on hukkunud. Selle juhtumi asjaolud ja juhi võimaliku joobe selgitab välja menetlus. Avaldan hukkunud inimeste perekondadele ja nende lähedastele kaastunnet,» ütles politseinik.