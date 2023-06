Võrtsjärvel teadust teinud mehed said lõpliku kohtuvõidu

Prokuratuur süüdistas Jüri Zirki ja Ain Järvaltit kalapüügi nõuete rikkumises, kui sellega on tekitatud oluline kahju keskkonnale.

Kuigi leidis tuvastamist, et vähemalt osad kalad on pärast teadusuuringuid müüdud, mõistis kohus mõlemad mehed õigeks.

Kalapüügiseaduse kohaselt on eripüüki võimalik vaid loal nimetatud eesmärgil.

Kohus toonitas, et ka kõrvaleesmärk on eesmärk, mis täidab maksvusele pääsenud kohtupraktika kohaselt koosseisu ära. Kui süüdistaja hinnangul oli teaduse tegemine kasvõi kõrvaleesmärgina olemas, ei ole võimalik asuda seisukohale, et kalu ei püütud eripüügiõigusega.