Eeloleval nädalal külastab Eestit viis kruiisilaeva

Esmaspäeva hommikul jõuab Vanasadamasse Bahama lipu all kurseeriv 294 meetrit pikk Norwegian Dawn, mis mahutab lisaks 2340 reisijale ka 1032 meeskonnaliiget. 450 miljoni dollari eest ehitatud alusel on 15 tekki, mida läbib kaheksa teki kõrgune aatrium. Norwegian Dawni ristiema on Kim Cattrall, kes mängis teleseriaalis "Sex and the City" Samantha Jonesi. Laev saabub Eestisse Gotlandilt ja võtab kolmapäeva pärastlõunal kursi Riiale. Tallinnas näeb laeva sel hooajal veel kaks korda augustis ja ühe korra septembris.

Reedel uudistab Tallinna korraga kolm kruiisilaevatäit turiste. Ennelõunal jõuab Vanasadamasse Malta lipu all sõitev 306 meetrit pikk Celebrity Apex, mis viibib 12-päevasel ringreisil alguse ja lõpuga Rotterdamis. Eestisse tuleb laev Gotlandilt ja võtab edasi kursi Helsingile. Uuesti on alus Vanasadamas juuli teises pooles. Laeva ristiema on juuraharidusega USA demokraat, India juurtega Reshma Saujani, kes on naisi IT-sektorisse integreeriva MTÜ Girls Who Code asutaja.

Pärastlõunal on kruiisilaevade kai äärde oodata samuti Malta lipu all seilavat MS Europat, mis on 198 meetrit pikk ning võtab pardale 408 reisijat ja 285 meeskonnaliiget. Laev saabub Riiast ja siirdub vahetult enne südaööd Helsingisse.

Kolmas reedene laev on Soomes ehitatud ja taas Malta lipu all sõitev Mein Schiff 6, mis jõuab kohale alles õhtul. Alus on 295 meetrit pikk ning selle valmistamine läks maksma 500 miljonit eurot. Laev viibib kahenädalasel ringreisil alguse ja lõpuga Kielis. Tallinnasse jõuab laev Riiast ja võtab alles laupäeva hilisõhtul kursi Helsingile.