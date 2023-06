Hõlptulu lootnud harvesterijuht müttas jaanipäeval Haanja looduspargis

Jaanipäeval Haanja loodusparki tööst puhkama läinud looduskeskkonna ekspert Mati Sepp avastas enda suureks üllatuseks seal ebaseadusliku metsaraie. Ta teavitas keskkonnaametit, kelle inspektor peatas töö. «Minu teada on see Eestis esimene looduskaitsealal toimunud raie, aga ei välista, et neid on olnud ka rohkem,» märkis Sepp.