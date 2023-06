Reznikov ja Austin arutasid olukorda Venemaal

«Vestlesin telefoni teel oma sõbra ja kolleegi USA kaitseministri Lloyd Austiniga. Rääkisime viimastest arengutest Venemaal. Oleme nõus, et Venemaa võimud on nõrgad ja Vene vägede väljaviimine Ukrainast on Kremlile parim valik,» kirjutas Reznikov suhtlusvõrgustikus Twitter.