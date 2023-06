Briti ja liitlaste väljaõppe on saanud 17 000 ukrainlast

«Nende Ukraina värvatute sihikindlus ja vastupidavus, kes saabuvad kõigilt elualadelt, et treenida koos meie Briti ja rahvusvaheliste jõududega võitlema, teeb alandlikuks,» sõnas Ühendkuningriigi kaitseminister Ben Wallace.

Programmi on nüüdseks pikendatud ja Briti kaitseministeeriumi andmetel koolitatakse 2024. aastaks välja umbes 30 000 sõjaväelast.

«Luureandmed on näidanud, et väljaõpe on Ukraina lahingutõhusust oluliselt muutnud,» märkis kaitseminister.