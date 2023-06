Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor lahkub pärast ministeeriumi järelevalvet töölt

Suur osa õppest venekeelne

«Koolis toimuv õpe ei vasta seaduses sätestatule ja ei ole vastanud juba aastaid,» märkis Kallas. «Kuigi seaduse järgi on kutsekeskhariduse õppekeel eesti keel, õpetatakse Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses valdaval osal kutsekeskhariduse õppekavadel nõutaval tasemel eesti keeles vaid eesti keele tunnis ja suur osa õppest toimub vene keeles. Sellises olukorras ei näe ma võimalust, et kooli juhtkond ei võta vastutust,» lisas minister.

Järelevalve tuvastas, et kooli kutseõpetajatest olid kesk- või keskeriharidusega 66 protsenti, mis ei ole kooskõlas seaduses sätestatuga, kuna kutseõpetaja kutsestandardi madalaimale tasemele vastavaid õpetajaid ei tohi koolis olla üle 20 protsenti. Järelevalves selgus ka, et riigikeeleoskus ei vastanud nõutud tasemele kolmandikul töötajatest.

«Pean oluliseks, et Ida-Virumaa kutsehariduskeskus saaks kiiresti ära tehtud vajalikud reformid, et maakonnas oleks tagatud noortele põhiseaduslik õigus saada haridust eesti keeles ning neile, kelle eesti keel ei vasta vajalikule tasemele, ka vajalik tugi eesti keele õppimiseks. Järgmisest aastast, kui hakkab kehtima õppimiskohustus kuni 18. eluaastani, on eriti kriitiline, et kool viiks oma õppe kvaliteedi ja eestikeelse õppe mahu vastavusse seaduses sätestatuga,» sõnas Kallas.