Kapo juhi viimane vastuvõtt toimus juba uues majas

Kümme aastat ametis olnud kapo endine juht Sinisalu korraldas kaks nädalat tagasi oma lahkumisvastuvõtu uues kapo majas. Tinglikult võiks seda ju pidada ka uue hoone avamispeoks. Toompuiesteel asuva peahoone taha ehitatud hoone, mis maksis umbes 50 miljonit eurot, lõplikult siiski valmis ei ole. Vastuvõtu sai korraldada, aga sisse kolida veel mitte. Kuna see on kõrgendatud turvameetmetega julgeolekuasutus, ei lastud Sinisalu lahkumispeole tulnud külalisi – mis siis, et kõrged külalised ja kinnine pidu – uue majaga tutvuma. Ainult paari-kolme ruumi sai kasutada.

vamees pole, oli peokutsele lausa eraldi märkinud, et võiks kaasa tuua mõne toreda mälestuse. Kui külalistes üldse miski segadust tekitas, siis see, et kutsele oli märgitud, et peoperemehele võiks tuua Estraveli kinkekaarte. Osa kutsutuid arvas, et tegu naljaga, osa pidas seda tõsiseks sooviks.