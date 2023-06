KAS TUNNED ÄRA? ⟩ Politsei otsib Haabersti põhukabeli süütamises kahtlustatavat

Hävis suur töö

«Saame praegu olla õnnelikud, et Põhukabel niigi kaua üleval oli ning et see ka kohalike poolt omaks võeti. Jätkame Tallinnas linnaruumi arendamisega ning sellise keskkonnasõbraliku ja funktsionaalse linnakunsti lisamisega linnaruumi ka tulevikus, hoolimata üksikutest vandaalitsemise ilmingutest,» kommenteeris abilinnapea Vladimir Svet (KE).