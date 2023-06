Vandeadvokaat Paul Keres: valitsus tahab hakata sõnavabadust piirama

Keres ütles, et valitsuse soov on hakata sõnavabadust piirama, ning lisas, et peab vihakõnevastase seaduse eelnõu kõige hullemaks ja absurdsemaks seaduseelnõuks vähemalt sel aastal.

Kuidas aga hinnata isikuvabaduste seisukohalt Muhamedist tehtud karikatuure ja koraani põletamisi Taanis? «Seegi on väljendusvabaduse osa,» nentis Keres. «Ma ise seda ei teeks, sest need asjad on kellelegi olulised, aga riiklik karistamine on vastuvõetamatu. Sõnavabaduse kontekstis peaks meie ainsaks eeskujuks olema USA, kus see on piiratud vahetu ohuga kellegi elule ja tervisele või varale. Samast põhimõttest on seni lähtunud ka meie karistusseadustik, aga nüüd hakatakse seda hägusatel eesmärkidel hägusa ulatusega laiendama.»