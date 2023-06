Zelenskõi rääkis edukast päevast rindel

«Meie sõdurid tegid edusamme kõikides suundades ja see on õnnelik päev. Soovisin poistele selliseid päevi rohkem,» kiitis president.

Moskva on ametlikult väitnud, et annekteeris Donetski oblasti, mis on osaliselt Venemaa okupatsiooniväe kontrolli all alates 2014. aastast, kuid Ukraina on seal algatanud juba vastupealetungi alade vabastamiseks.