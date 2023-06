Trussi sõnul vajavad riigid plaane Venemaa kokkuvarisemise puhuks

«Meie ja meie liitlased – sealhulgas ukrainlased, sealhulgas poolakad, sealhulgas Balti riigid – peame tagama, et meil oleks plaan paika pandud juhuks, kui Venemaa kokku kukub,» manitses Truss.

Briti välisminister James Cleverly märkis samal teemal sõna võttes, et Venemaa juhtimise üle otsustamine kuulub venelastele.

Wagneri mässu alguses ütles peaminister Rishi Sunak ajakirjanikele, et Suurbritannia võimud jälgivad olukorda tähelepanelikult ja on liitlastega ühenduses.

Esmaspäeval märkis Sunak, et on liiga vara rääkida mässu tagajärgedest, kuid Ühendkuningriik on valmis mitmeks stsenaariumiks.