Päästjad soovitasid kajakad välja vihastanud majaelanikel kaitsta end vihmavarjuga

Häirekeskus sai kell 15.04 kõne Kiviõli linnast Vabaduse puiesteelt, milles teatati, et ühe elumaja trepikojas on kajakas, kes ründab inimesi, edastas BNS-ile päästeameti pressiesindaja. Päästjad tegid kindlaks, et majaelanikud oli hoovis jalutanud kajakapoja harjavarrega eemale haljasalale peletanud, mispeale linnupoja vanemad hakkasid valimatult kõiki elanikke ründama.