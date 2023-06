Paistavad ilusad sirged külviread – aga just niisugune, et maapind on selgelt näha, ei tohiks viljapõld juunikuu lõpus enam välja näha, ütleb Tartumaa Haage Agro juhatuse liige Andres Härm.

Kuigi viimastel päevadel on pilved puistanud üle Eesti ka sademeid, on need saabunud liiga hilja, et heastada seda kahju, mida põud on suutnud tekitada nisu- ja rukki-, kaera- ja odrapõldudele juba maikuust saadik.