Tondi raudteeülesõit ja Hobujaama ristmik on esmaspäevast suletud

«Tööd on jaotatud erinevatesse etappidesse, kogu ehitus kestab 19 kuud. Selge on, et see toob elanikele kaasa erinevaid piiranguid ja ebamugavusi,» tõdes Riibe projekti avalikul tutvustusel.

Ta lisas, et tegu on hädavajaliku tööga, sest viimase viie aasta jooksul on ülesõidul juhtunud 85 tõsisemat liiklusõnnetust. «Sellele lisandub veel 45 tõsisemat liiklusõnnetust ülesõidu lähiümbruses. Nii et praegune raudteeülesõit on liikluse seisukohalt ohtlik. Näiteks 2018. aastal sõideti sealset tõkkepuud maha või murti ära 68 korral,» lausus Riibe.

Tööde esimene etapp algab 3. juulil ja kestab järgmise aasta juulini. Koos raudteeülesõidu sulgemisega algab Kotka tänava Tondi tänava poolse otsa rekonstrueerimine. Kotka tänaval on tagatud läbipääs vaid ühistranspordile ning kohalike elanike sõidukitele.

Leonhard Weiss OÜ projektijuhi Andrei Jermiškini sõnul algavad ülesõidu juures kohe kaevetööd ning ettevalmistused viaduktide paika lükkamiseks. Kuna tööd on seotud raudteega, on ehitajad sunnitud töötama ka öösiti ja nädalavahetustel, sest muul ajal pole võimalik rongiliiklust katkestada.

«Häiringud kohalikele elanikele on tingitud sellest, et rongiliiklust saab katkestada ainult nädalavahetustel ja sel ajal peame töötama ka öösiti. Selliseid Eesti Raudtee välja pakutud ajaaknaid on kokku viis,» rääkis Jermiškin projekti tutvustusel. Esimene aken on 8.–10. juulini, järgmine 15.–17. juulini ja selle suve viimane 22.–24. juulini.