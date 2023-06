Mustamäe linnaosa vanema kandidaat on Aivar Riisalu

Keskerakonna Tallinna nõukogu esimees, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart sõnas, et Aivar Riisalul on tugev taustteadmine linnasüsteemist ja tema kogemused nii parlamendiliikmena, omavalitsusjuhina, abilinnapeana, linnaosa vanemana kui ka linnavolikogu liikmena võimaldavad kohanemisajata kohe tööle asuda.

«Mustamäe on muutunud ja areneb iga aastaga ning elanikel on kindlasti suured ootused ka uuele linnaosa vanemale. Aivar Riisalu on hea suhtleja, innovatiivse mõtlemise ning tegutsemisega, mistõttu usun, et linnaosa elanikud võtavad uue vanema hästi omaks,» leidis Kõlvart.