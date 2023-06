Operatiivteenistused testisid elupäästjate ligipääsu võimalusi kortermajadele

Päästeameti esindajate sõnul oli neil mitmeid tuttavaid kohti, kus kohalike elanikega oli varasemalt juba parkimise- ja läbipääsu tagamise teemadel vesteldud, kuid aktsioon näitas, et tulemused on visad tulema. «Meie eesmärk on teadvustada inimestele seda, et nende valesti pargitud sõidukite tõttu võib abi kannatanuni liiga hilja jõuda. Selle aktsiooni valguses peab kahjuks nentima, et nii mõnigi maja oleks võinud maha põleda või tagasipöördumatult suuri kahjustusi saada, sest ümbersõiduga oleks kaduma läinud liiga palju olulisi päästvaid minuteid,» ütlesid päästjad.