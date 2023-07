Šnitslid ja raha: kohalikud ei tahtnud häälteostus süüdistatud Karuse vastu tunnistada

Prokuratuuri esitatud süüdistuse järgi ostis Allain Karuse endale ja oma tänaseks riigikogu keskfraktsiooni ridadesse jõudnud tütrele Ester Karusele hääli, lisaks heideti talle ette kütusega ebaseaduslikku äritsemist. Olgu öeldud, et Ester Karuset kuriteos ei kahtlustatud, Allain Karuse end süüdi aga ei tunnistanud ja läks prokuratuuriga kokkuleppele. Toimunust manab pildi kohtutoimik ja uurijate kogutud tõendid.

Karuste nimi on Valgas kahtlemata väga mõjukas. See paistab välja ka kohtutoimikust- üldistades ei taha pea mitte keegi ütlusi anda ja kui annab, siis hämab kogenud ärimehe kasuks või annab mõista, et pelgab.