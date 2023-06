Kohus lubas Metsküla kooli sulgeda, vaidlustada pole enam võimalik

«Tallinna ringkonnakohus tühistas tänase määrusega Metsküla kooli osas määratud esialgse õiguskaitse,» kinnitas kohtu pressiesindaja Anneli Vilu. «Ringkonnakohus jättis esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata.»

Lääneranna volikogu otsustas märtsis Metsküla algkooli, kus õppis viimati 21 last, sulgeda sel kevadel. Lapsevanemad kaebasid otsuse kohtusse, Tallinna halduskohus otsustas anda esialgse õiguskaitse, see tähendab, et kool oleks jäänud avatuks kuni kohtuvaidluse lõpuni. Lääneranna vallavalitsus vaidlustas õiguskaitse ning ringkonnakohtu määrus avalikustati kolmapäeval.

Ringkonnakohtu kohtunik Virgo Saarmets otsustas, et Lääneranna vallavalitsus on usutavalt selgitanud, et koolivõrgu korrastamiseta ei oleks Lihula gümnaasiumi planeeritava uue hoone ehitamine eelarvekitsikuse tõttu teostatav.

«Samas ei saa olla mõistlikku kahtlust, et on tungiv vajadus lõpetada Lihula gümnaasiumi amortiseerunud hoone kasutamine. Seaduse järgi on kooli lubatud ümber korraldada või kooli tegevust lõpetada üksnes ajavahemikul 01.06–31.08, seega tähendaks esialgse õiguskaitse kohaldamine, et Metsküla algkooli tegevus jätkuks veel vähemalt ühe õppeaasta, ning Lihula gümnaasiumi uus hoone ei saaks ilmselgelt valmida 2024. aasta lõpuks, nagu vallavalitsus on seda soovinud,» seisab kohtu põhjendustes.

Kohus tõi välja, et olukorras, kus korraldatud on ideekonkurss ja koolihoone on praegu projekteerimisel, ei saa kuidagi väita, et valla kavatsused ei oleks tõsised.