Kramatorski rünnaku koordineerija saab süüdistuse riigireetmises

«Igaüks, kes aitab Vene terroristidel elusid hävitada, väärib maksimaalset karistust. See mees saab süüdistuse riigireetmises. Võimalik karistus on ka surmanuhtlus. Terroririigi kaasosalisi tuleks pidada rahva ja kogu inimkonna reeturiteks,» toonitas Zelenskõi.

«Nad peavad tundma, et nende terrori hind nende jaoks ainult tõuseb. Ja me jätkame oma ülemaailmset õigustööd, et rahvusvahelised vahendid toimiksid ühel või teisel viisil, et karistada kõiki Vene terroriste ja agressorriiki ennast,» lubas president.