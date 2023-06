TÄHTAJAD KUKUVAD ⟩ Tudengiks pürgijad ajasid sisseastumise infosüsteemi umbe

Sisseastumise infosüsteemi (SAIS) keskkonna töös on viimastel päevadel olnud tõrkeid, mis on tingitud suurest kasutuskoormusest. Haridus- ja teadusministeeriumist selgitati, et võrreldes eelmiste aastatega on peaaegu kahekordistunud nende kasutajate hulk, kes samal ajal süsteemis tegutsevad.